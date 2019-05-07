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7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

AB Komisyonu: Türkiye büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti

07 Mayıs 2019, Salı 16:08
AB Komisyonu Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2.3 oranında küçüleceğini öngördü. Önceki tahmin yüzde 1.5 daralma şeklindeydi.

AB Komisyonu bugün yayınladığı bahar dönemi ekonomik tahminlerinde Türkiye için 2019 yılı büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. 2020 tahminini ise yükseltti.

Dünya gazetesinin haberine göre Türkiye'nin lirada geçen yıl yaşanan keskin değer kaybının ardından dengelenmekte olduğunu belirten AB Komisyonu, 2019'un ikinci yarısında ekonominin büyümeye dönmesinin beklendiğini vurguladı.

Net ticaretin katkısı ile yurt içi ekonomideki şokun azaldığını belirten komisyon, "Son oynaklık, yeniden dengelenme rotasının güçlü ve güvenilir politika eylemlerine bağlı olduğunu teyit ediyor" dedi.

Türk ekonomisi için 2019 yılı küçülme beklentisini yüzde 1.5'ten yüzde 2.3'e yükselten AB Komisyonu, 2020 yılı için büyüme tahminini ise yüzde 3.0'dan 3.5'e yükseltti.

TÜRKİYE TAHMİNLERİ

AB'nin Türkiye konusunda öne çıkan bazı tahminleri şöyle:

- 2019 Türkiye GSYH tahmini -%2.3

- 2020 Türkiye GSYH tahmini %3.9

- 2019 Türkiye enflasyon tahmini %13.1

- 2020 Türkiye enflasyon tahmini %9.7

- 2019 Türkiye cari denge/GSYH tahmini %1.2

- 2020 Türkiye cari denge/GSYH tahmini -%0.5

- 2019 Türkiye işsizlik tahmini %13.7

- 2020 Türkiye işsizlik tahmini %13.3

Etiketler: AB Komisyonu, büyüme, Türkiye Ekonomisi
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