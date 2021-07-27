ABD, CNR Mobilya Fuarı’na geliyor

135 ülkeden satın almacının geleceği CNR Mobilya - 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na bu yıl Amerika ve İsrail de yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle ABD’li alım heyetlerinin imzalayacağı iş anlaşmaları ile fuarın 2 milyar doların üzerinde ticaret hacmi oluşturması bekleniyor.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem; “Dünyanın en büyük üreticilerinden Çin’in pandemi sürecinde yaşadığı büyük imaj ve güven kaybı, ABD ve İsrail gibi çok sayıda ülkenin ticaret rotasını Türkiye’ye çevirmesine sebep oldu.

Türkiye’nin hiçbir şartta üretime ara vermemesi, hava, deniz ve kara yolu taşımacılığındaki eşsiz konumu ve bütün sektörlerdeki üretim kalitesi, dünya ticaret ağlarının Türkiye lehine yeniden şekillenmesinin en önemli sebepleri arasında” olduğunu söyledi.

150 binden fazla mobilya alıcısı gelecek

Geçen yılki fuarda 148 bin 718 ziyaretçi sayısına ulaşarak, adeta bir rekor kırdıklarını açıklayan Ceyda Erem, “Bu yıl da aralarında Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Afrika, Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun yer aldığı 135 ülkeden 500’ün üzerinde firma ve 150 bini aşkın satın almacıya ev sahipliği yapacağız” dedi.

İstanbul - Erhan Akkaya

