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27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

ABD ekonomisi yüzde 5,7 büyüdü

27 Ocak 2022, Perşembe 17:44
Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de yüzde 3,4 küçülen ülke ekonomisi, geçen yıl 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi gösterdi.

ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de gösterdiği daralmanın ardından geçen yıl yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021'in ekim-aralık dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,9 arttı.

Bu dönemde Kovid-19 salgınında Omicron varyantıyla artan vakalara rağmen yeniden hız kazanan ABD ekonomisinin büyüme performansına yönelik piyasa beklentisi yüzde 5,5 olması yönündeydi.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 6,7'lik büyüme gösterirken, büyüme hızı üçüncü çeyrekte yüzde 2,3 ile yavaşlama kaydetmişti.

ABD ekonomisi, Kovid-19 salgının etkisiyle 2020'de gösterdiği yüzde 3,4'lük küçülmenin ardından, 2021 yılı genelinde ise yüzde 5,7 büyüdü.

Böylece ülke ekonomisi, geçen yıl 1984'ten bu yana kaydedilen en güçlü büyümeyi gösterdi.

Kovid-19 salgını dördüncü çeyrek GSYH artışı üzerinde etkili olmaya devam ederken, bu dönemde Kovid-19 vakalarındaki artış bazı bölgelerde ekonomik faaliyette aksamalara neden oldu.

Geçen yılın son çeyreğinde ABD ekonomisinin büyüme performansında, özel stok yatırımları, ihracat, kişisel tüketim harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artışın federal ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları, üçüncü çeyrekteki yüzde 2'lik artışın ardından dördüncü çeyrekte yüzde 3,3 arttı.

Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 6,5'lik artış kaydetti. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 4,9 arttı.

AA

Etiketler: ABD, ekonomi
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