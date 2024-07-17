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17 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Açlık sınırı 19 bin lirayı geçti

17 Temmuz 2024, Çarşamba 01:21
Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) raporuna göre haziranda açlık sınırı 19 bin 44 lira, yoksulluk sınırıysa 65 bin 874 lira oldu.

Türkiye’de asgari ücret şu anda 17 bin 2 lira. BİSAM Haziran 2024 raporunu dört kişilik ailenin sağlıklı ve dengeli beslenme kriterlerine göre hazırladı. Raporda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları, İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı referans alındı.

Buna göre haziranda açlık sınırı 19 bin 44 lira. Bu harcama tutarı, sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göreyse yoksulluk sınırı 65 bin 874 lira.

Yoksulluk sınırı 30 bin 604 TL

Rapora göre tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamalarıyla yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi harcamalarının toplam tutarı en az 30 bin 604 lira olmalı. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 30 bin 604 lira. Sağlıklı ve dengeli beslenmek için günlük yapılması gereken harcama tutarıysa 634,80 lira oldu.

ASGARİ ÜCRET ERİMEYE DEVAM EDİYOR!

Sendikanın Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Haziran 2024 Dönemi Raporu’nu açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin 44 liraya, yoksulluk sınırı 65 bin 874 liraya…

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