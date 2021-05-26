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26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Açlık sınırı neredeyse 3 bin 500 lira

26 Mayıs 2021, Çarşamba
Asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğu Türkiye’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Mayıs’ta 3 bin 472 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 11 bin 863 liraya kadar yükseldi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Gıda fiyatlarında yaşanan artışlar dört kişilik bir artışın açlık sınırını Mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttırarak 3 bin 472 liraya kadar çıkardı. Gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 8 bin 391 liraya yükselirken yoksulluk sınırı da 11 bin 863 lira oldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs 2021 sonuçları açıklandı. Açlık sınırı mayısta bir önceki aya göre 58 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 125 lira ve yoksulluk sınırı da 105 lira arttı. Bu yılın ilk beş aylık döneminde ise açlık sınırı 326 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 350 lira arttı.  Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da Ocak-Mayıs döneminde toplam 676 liralık artışla 11 bin 863 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR 

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Mayısta 8 bin 391 liraya çıktı. Mayısta giyim ve ayakkabı harcamaları 661 liraya çıktı. Barınma (kira dahil) harcamaları bin 757 liraya yükseldi.  

YOKSULLUK SINIRI 

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Mayısta 11 bin 863 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk beş aylık döneminde 676 liralık artış yaşandı. Yıllık artış ise 1.605 lira oldu. 

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