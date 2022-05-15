Akıllı telefonlara büyük zam kapıda

Samsung Elektronik’in çip üretimine zam yapması bekleniyor, fiyat artışı ise akıllı telefon modellerini etkileyecek.

Teknoloji sektöründe ortaya çıkan işlemci sıkıntısı nedeniyle şirketler arz talep dengesini kurmakta zorlanıyorlar. Coronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılması ve pandemiyle birlikte eve kapanan öğrenciler ve çalışanlar; işlerini bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar üzerinden ilerletmeye başladı. Teknolojik aletlere olan yoğun talep nedeniyle tüm dünyada çip sıkıntısı doğal olarak da devamında arz talep sorunu meydana geldi. Teknoloji devi Samsung, tüm dünyada devam eden çip sorunun ortasında üretim fiyatlarına yüzde 20’ye kadar zam yapmak istiyor. Çip üretiminde oluşacak herhangi bir fiyat artışı ise doğal olarak akıllı telefon modellerinde zam olarak karşımıza çıkacak. Haber Merkezi

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