Almanya'da sanayi üretimi geriledi

Almanya'da sanayi üretimi, “üretim için ciddi malzeme sıkıntısı” nedeniyle ağustosta yüzde 4 düşüş kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ağustos ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4 düştü. Söz konusu düşüş, Nisan 2020’den bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,4 gerileme yönündeydi.

Aylık yüzde 1 artış olarak açıklanan temmuz ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,3 artış olarak revize edildi.

Veriler, ağustosta bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 4,7 gerilediğini ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 7,8 ve ara malı üretimi yüzde 2,4 düştü.

Temmuzda tüketim malları üretiminde yüzde 2,6 ve inşaatta ise yüzde 3,1 azalış kaydedildi. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 4,1 düşüş oldu.

Destatis, Alman sanayi üretiminin, salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde altında kaldığını belirtti.