Asgari ücret 6 ayda eridi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Ankara’da demiryolu işçileri ile bir araya geldi.

Atalay, “1,5 sene evvel bir sözleşme yaptık, sözleşmede aldığımız ücret 6 ayda eridi. Şu anda öyle bir noktadayız ki 40 senedir böyle bir sıkıntı hatırlamıyorum” dedi. Atalay, Türkiye’de 7 milyonun üzerinde vatandaşın 12 bin TL maaş aldığını belirterek, “17-18 milyon civarında asgari ücretli de 17 bin TL maaş alıyor. Topladığın zaman 17 bin ve 12 bin TL ücret alan aşağı yukarı ülkemizde 30 milyona yakın insan var. Asgari ücret, şubat ayının birinde alınıyor. Arada 4 ay zaman var. Bugün asgari ücretli zor durumda mı? Zor durumda, emekli de zor durumda. Ancak asgari ücreti konuştuğun zaman, ev sahibi kiraya zam yapıyor. Market peynire zam yapıyor, kasap ete zam yapıyor. Şubatın 1’inde alınacak bir maaşı bugünden konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka