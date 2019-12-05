AsgarÎ ücret krizde eridi

DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) hazırladığı “İnsan Onuruna Yaraşır Asgari Ücret” başlıklı 2020 Asgarî Ücret Raporu, önceki gün Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’nda “Türkiye’de uygulanan asgarî ücretin birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını” iddia eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u yalanlıyor.

Raporda yer alan 2019 Eurostat verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgarî ücrete sahip 4’üncü ülke. Bunun yanında rapor, Türkiye’de asgarî ücretin neredeyse ortalama ücret haline geldiğini, bir diğer ifadeyle işçi sınıfının asgarî ücretlileştiğini ortaya koyuyor. DİSK-AR’ın raporuna göre asgarî ücret, döviz karşısında da ciddi bir erimeyle yüz yüze. 2008’de 371 ABD doları olan asgarî ücret, krizin etkisiyle 2009’da 339 dolara geriledi. 2010’da dolar cinsinden yükselen asgarî ücret 2016’da 430 dolar düzeyine ulaştı. Sonra ekonomik ve siyasal istikrarsızlığa bağlı olarak asgarî ücret dolar cinsinden gerilemeye başladı. 2019 itibariyle asgarî ücret 357 ABD doları ile 2008 krizi sonrası düzeye çok yakın bir düzeye gerilemiş durumda.

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