Asgari ücretliye sıfır zam

Beklentilerin altında açıklanan enflasyon emekçi ve emekliyi vurdu. Çoğunluğu özel sektörde olan yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçi ise “sıfır zam” aldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, iktidar asgari ücrette hiçbir artış yapmadı. Asgari ücretliler ile kök aylığı 8 bin liranın altında olan emekliler, bu yılın ikinci yarısında “açlık sınırının” altında kalan ücret ve aylıkları ile yaşamak zorunda kalacaklar. Diğer yandan milyonlarca emeklinin aylığı da bu zamlarla birlikte yine 19 bin liraya ulaşan açlık sınırının altında kalmaya devam edecek.

Sendikaların imzaladıkları bazı toplu sözleşmelerde ücret zamları 6’şar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak düzenlenmişti. Bu işçilerin ücretlerine de yüzde 24.73 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 36 bin 460 liraya çıkarken, zam yapılmayan asgari ücret ise 17 bin lirada kaldı. En düşük memur maaşı ile en düşük işçi ücreti arasındaki makas iyice açıldı.

Haber Merkezi

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DP’li Altıntaş: 3.6 milyon emekliye de zam yok

Demokrat Partisi Sözcüsü Haydar Altıntaş, TÜİK açıkladığı enflasyon oranından sonra emeklilere yapılacak zamlara tepki gösterdi.

Altıntaş, “Kök aylığı 8.000 TL’ye kadar olan emekliler, yine 10.000 TL almaya devam edecek. Yani 3 milyon 600 bin emekliye zam yok! Zaten 6 milyon 400 bin asgari ücretli de zam alamıyor! Toplam 10 milyon vatandaşımız Temmuz’da zam alamayacak. Krizin maliyetini vatandaşa yüklemekten başka marifetin yok mu Mehmet Şimşek? Hazine’yi 40 haramilere teslim etsek, bundan daha kötü olmazdı ekonominin hali!” diyerek tepkisini dile getirdi.

İstanbul - Seyhan Şentürk