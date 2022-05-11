Asıl rekoru ithalât kırıyor

Büyük umutlar bağlanan “yeni ekonomik model” ve onun bir uygulaması olan “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesaplara rağmen dövizin yükselişi durdurulamıyor. İhracat bir miktar artsa da asıl rekoru ithalat kırıyor. Ekonomik göstergeler de alarm veriyor.

Bakanlık sitesindeki verilere göre nisanda 23 milyar 364 milyon ihracat gerçekleştirildi. Ama buna karşı gerçekleşen ithalat miktarıysa 29 milyar 466 milyon dolar. Yani sadece nisandaki cari açık bile 6 milyar 102 milyonu buldu. Kur korumalı TL vadeli mevduatın hayata geçirildiği aralık ayından bu yana yani ilk 5 ayda gerçekleşen toplam cari açık 39 milyar 340 milyon dolar. Independent Türkçe’nin haberine göre, yeni ekonomik modelle birlikte politika faizi düşürülmüş olsa da reel faizlerin artığını da yine rakamlar gösteriyor. Haber Merkezi

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