AVM’ler borç kıskacında

Aralarında Forum İstanbul ve Marmara Forum’un da bulunduğu 9 AVM için 28 milyar TL borcu yüzünden konkordato kararı alındı.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia’nın sahibi olan ve aynı isimle anılan şirketler için bir yıllık kesin süre verdi.

Bu sürede alacaklıların şirketler aleyhine icra takibi yapması yapması mümkün olmayacak. Şirketler ise bir yıllık sürede alacaklılarla ödeme projelerini müzakere edecek ve bir yılın sonunda yapılacak toplantıyla AVM’lerin kaderi belirlenecek.

Oksijen’den Esen Dolma’nın haberine göre, 9 AVM ile ilgili hukuki süreç devam ederken diğer taraftan bu AVM’leri satın almak için de bazı grupların girişimleri bulunuyor. Edinilen bilgilere göre alıcılar arasında Yeni Gimat GYO, Nata Holding ve Rönesans GYO’nun adı geçiyor.

Haber Merkezi