‘Balda tekelleşme var’

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, üreticiden alınan balın fiyatı ile raf fiyatının arasında büyük farklar bulunduğunu belirterek, balda tekelleşmenin olduğunu iddia etti.

Şahin, 2018 yılında çam balındaki artışa rağmen bal üretiminin genelinde yüzde 50 oranında azalış olduğunu, yıllık bal üretim ortalamasının da 70 bin tonda kalındığını aktardı. Pazarlama konusunda ciddî sıkıntıların yaşandığını aktaran Şahin, geçen yıl bal üretim maliyetinin kilogram başına 17 lira olmasına rağmen tüccarın balın kilogramını arıcıdan 11 - 12 liradan aldığını belirtti. Tüccarın alışı ile raf fiyatında büyük fark olduğunu anlatan Şahin, “Geçen yıl üreticinin bal maliyeti kilogram basında 17 lira 40 kuruş, arıcılardan balın alışı ise 11 -12 lira arasında, marketlere gittiğinizde ise balın kilogramı 40 - 45 lira arasında. Bu bütün dünyanın sorunu. Biz bu sorunu çözmek

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