Balıkçılar sezona hayal kırıklığıyla başladı

Türkiye'deki balıkçılar geçtiğimiz günlerde sezona 'vira bismillah' diyerek başlamıştı.

Ancak balıkçılar palamut konusunda hayal kırıklığı yaşadı ve geçtiğimiz sezon gibi verim yok. Zonguldak Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, 1 Eylül´den itibaren denizlerde avlanan balıkçıların palamudu hâlâ bulamadığını belirterek, hayal kırıklığı içinde olduklarını söyledi. Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan ise şu anda tezgahlardaki son durum iç açıcı olmadığını belirtip durumun kritik olduğunu söylemişti.Karadeniz balıkçıları, geçen yıl palamut ve hamsiyi Zonguldak açıklarında avlayarak, Türkiye´nin dört bir yanına dağıttı. Bu yıl ise az miktarda hamsi ile sezona başlayan balıkçılar, palamutta ise siftah dahi yapamadı. Zonguldak Balıkçı Pazarı´nda az miktardaki hamsi, istavrit ve mezgitin kilosu 20´şer liradan satışa sunuldu. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, sezona umdukları gibi başlayamadıklarını söyledi. Büyük teknelerin palamudun ortaya çıkmaması nedeniyle Marmara hamsisi avladığını anlatan Kayhan, şöyle dedi: “Palamut hiç olmaması hayret edici. Geçen 1 Temmuz’da bu balık görülüyordu. Şimdi 1 Eylül’de göremiyoruz. Bizim talebimiz palamut avının bir ay daha ertelenmesi. Şu anda çingene palamudu gibi çok az. Balıkçılar umduğunu bulamadı. Bu balıkların havyarlarını dökmemesi en büyük handikap ve hayal kırıklığı yaşıyoruz.” diye konuştu.