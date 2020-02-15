Batık kredide turizm 2. sırada

2019 yılı turizm sektörü, tasfiye olunacak (Batık kredi) oranında son yılların rekoru kırıldı.

Türkiye turizmde tarihin en büyük rekoru kırdığına ilişkin hergün bir dizi haber yayınlanıyor, yorumlar yapılıyor. Yayınlanan Bankalar Birliği verileri turizm ile ilgili bir başka rekoru da gösterdi. Turizm batık kredide 2. sırada... Turizm gazetesi’nin haberine göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin “Aralık 2019 Bülteni” yayımlandı. TBB verilerine göre bankaların kullandırdığı kredilerden geri dönüşü sorunlu olanların sektörlere göre dağılımında ilk sırada inşaat ikinci sırada turizm. Buna göre 2019 yılı turizm sektörü, tasfiye olunacak (Batık kredi) oranında son yılların rekoru kırıldı.

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