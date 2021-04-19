DİSK-AR’ın “Emeklilerin bayram ikramiyesi nasıl eridi?” başlıklı raporuna göre, emekli bayram ikramiyeleri asgari ücrete göre 763 TL, gıda enflasyonuna göre 677 TL ve ortalama enflasyona göre 556 TL eridi.

Türkiye’de 13,3 milyona yakın emekli ve hak sahibi var. Fiyatlarda artış yaşanırken emekli bayram ikramiyesi üç yıldır 1000 TL olarak yerinde sayıyor. Üç yıldır emekli bayram ikramiyelerine zam yapılmıyor. DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) raporuna göre, emekli bayram ikramiyeleri asgari ücrete göre 763 TL, gıda enflasyonuna göre 677 TL ve ortalama enflasyona göre 556 TL eridi. DİSK-AR’dan yapılan açıklamada, emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret artışına paralel artması gerektiği belirtildi. Açıklamada, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete paralel artsaydı 1763 TL olması gerektiği ifade edildi.

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.