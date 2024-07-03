Bedelli askerlik 218 bine dayandı

Her yıl iki kez artan bedelli askerlik ücreti için temmuz zammı netlik kazandı. Mevcut durumda 182 bin 609 TL olan bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmadı sonrasında 35 bin 261 TL zamlanarak 217 bin 870 TL oldu.

Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar, 3 Temmuz’da açıklanan enflasyon verilerine odaklanmıştı. Her yıl iki kez güncellenen bedelli askerlik ücreti, temmuz zammı ile birlikte önemli bir artış gösterdi. Mevcut durumda 182 bin 609 TL olan bedelli askerlik ücreti, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 35 bin 261 TL artışla 217 bin 870 TL’ye yükseldi. Haber Merkezi

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