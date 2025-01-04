Bedelli askerlik ücreti 243 bin

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,54 emekli yüzde 15,75 zam alacak. Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranı da netleşti. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 11,55 zam alacak.

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti. 2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 TL olması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde kesinleşen bedelli askerlik rakamlarına ilişkin açıklama yapacak.