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25 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Benzin 5,10’un altında

25 Mart 2020, Çarşamba
Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin etkisiyle Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına son 1 ayda 4 kez indirim yapıldı.

7 liraya yaklaşan benzin fiyatları 5.30-5.40 bandına kadar çekildi. Dünya’nın haberine göre, dün gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen 22 kuruşluk indirimle birlikte benzinin litre fiyatı illere göre farklılık göstermekle birlikte 5 lira 10 kuruşun altına gerileyecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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