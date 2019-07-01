Benzine 27 kuruş zam

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş artış yapıldı.​

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS)'nın yaptığı açıklamaya göre benzin fiyatına 27 kuruş zam yapıldı. Benzin zammının bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı açıklandı. EPGİS'in sosyal medya hesabından yaptığı zam açıklamasında, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 02/07/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

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