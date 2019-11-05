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5 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na 120 bilişim uzman yardımcısı alınacak

05 Kasım 2019, Salı 12:40
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BTK, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavıyla 120 bilişim uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bilişim uzman yardımcıları, başta Ankara'daki merkez teşkilat olmak üzere çeşitli illerde görev yapacak.

Sınav tarihleri

Yazılı sınav Ankara'da, merkez teşkilatı için 21-22 Aralık'ta, taşra teşkilatı için 28 Aralık'ta yapılacak.

Yazılı sınava katılacak adaylar ve sonrasında sözlü sınava girecekler, kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek.

DSİ 500 sürekli işçi alacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, 500 sürekli işçi alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İşkur) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün kalacak.

Göreve alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, treyler operatörü, operatör, usta ve sondaj işçisi olarak görev yapacak. 

AA

Etiketler: btk
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