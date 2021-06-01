Birlikte hareket edelim

Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen ve KESK Genel Başkanlarına gönderdiği mektupla 6. Dönem Toplu Sözleşmede Memur-Sen ile birlikte hareket etme çağrısı ve davetinde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın imzasını taşıyan ve Kamu-Sen ve KESK Genel Başkanlarına gönderilen ortak mektupta “Geçmişte ‘Emek Platformu’ gibi kapsayıcı ve etkileyici süreçleri oluşturmuş ve yönetmiş konfederasyonlar olduğumuz gerçeğinden hareketle; 6. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde ve sürecinde Memur-Sen’le birlikte hareket etme çağrısında bulunuyorum. Çağrımıza yaklaşımınızın ve cevabınızın olumlu olacağını umuyor, bütün insanlığı olduğu gibi milletimizi ve ülkemizi de derinden etkileyen pandemi sonrası normalleşmenin hızlandığı bir süreçte böylesi bir kolektif irade kararının sadece kamu görevlilerine değil bütün milletimize yüksek düzeyde moral vereceğine yürekten inanıyorum” ifadeleri yer aldı.

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