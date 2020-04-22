Brent petrolün fiyatı 20 doların altına geriledi

Brent petrolün varili dünya genelinde Covid-19 nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda 20 doların altına geriledi.

Dünü 25,48 dolardan tamamlayan Brent petrolün varili, saat 12.35 itibarıyla 18,02 dolara kadar inerken günlük kayıp yüzde 29,27 oldu. Brent petroldeki bu geri çekilme Şubat 2002'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. ABD petrolü de rekor düşüş yaşadı Aynı anlarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 6,95 dolardan alıcı bulurken günlük düşüş yüzde 41,88 oldu. ABD'de WTI tipi ham petrolün Mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar inmişti. Euronews Türkçe

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