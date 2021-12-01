Bu gidişle simit 5 lira olur, başlığını atarken, İstanbul’da 2,5 liraya satılan simidin fiyatı yüzde 30 zamla 3.5 lira oldu.

Bu gidişle simit 5 lira olur, başlığını atarken, İstanbul’da 2,5 liraya satılan simidin fiyatı yüzde 30 zamla 3.5 lira oldu. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir’in, “Bu sürede elektrikten doğal gaza, undan susama zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak” cümlelerinin gerçek olmasına bir adım kalmış oldu!

Faizlerin düşmesinin ardından ihracatta art arda rekorlar kırılırken, döviz kurlarındaki dalgalanma iç piyasaya olumsuz yansıdı. Un ve susam fiyatlarının yükselmesiyle İstanbul’da simit zamlandı. İstanbul’da 2,5 liraya satılan simidin fiyatı yüzde 30 zamla 3.5 lira oldu. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, yaptığı açıklamada, zammı doğrulayarak artış nedenini ham maddelere yapılan yüzde 300’lük zamma bağladı.



HAM MADDEYE YÜZDE 300 ZAM GELDİ

Özdemir, ham maddeye gelen zamlar devam ederse esnafın dayanamayacağını belirterek; ‘’Ham maddeye yüzde 300 zam geldi. Biz yüzde 40 zam yaptık. Bu zam da bizi kurtarmıyor. Küçük esnaf kendinden fedakârlık yapacak. 3-5 ay sonra kapatmalar başlayabilir.’’ dedi. Sadece simit değil poğaça gibi pastane ürünlerine de zam geldiğini belirten Özdemir, şunları söyledi: Biz iki yıldır simiti 2.5 TL’den satıyoruz, Bu sürede elektrikten doğal gaza, undan susama zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak. Yağ, susam, pekmez, şeker, doğal gaz, elektrik, akaryakıt, peynir. Peynir tenekesi geçen yıl 170 TL’ydi, şu an 480 lira oldu. 10 kg katı margarin yağını 130 TL’ye alıyorduk, şu an 300 TL. Biz nasıl dayanalım?”

Haber Merkezi