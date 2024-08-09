‘Bu zamla araba mı, ev mi alalım?’

Emekliler, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından zam farklarını aldı.

Diyarbakır’da yaşayan emekliler, 2 bin 500 liralık zamma “Bu zamla araba mı alalım, ev mi alalım. Eğer kendileri istiyorsa hayır uğruna bu parayı onlara veririm. Bu parayla ne yapacağımı bilmiyorum” diye tepki gösterdi. 2013 yılında emekli olduğunu söyleyen Mehmet Kızılgöl, “Kök maaşımı 10 bin 7 liraydı. Ayın 18’inde maaş alıyorum. Bugün 12 bin 500 oldu maaşım. Bu rakam hayatımızda hiçbir şeyi etkilemeyecek. Hiçbir anlamı yok. 2013’te emekli olduğumda bin 100 lira alıyordum, asgari ücret ise 800 liraydı. İstediğimiz bir şeyi alamıyoruz. Bir kilogram et 500 lira olmuş. Allah’tan kiracı değilim” diye konuştu.

Selim Kızılel ise, aldığı emekli aylığının şimdiden bittiğini dile getirerek, şunları söyledi: “2 bin 500 lira neyimize yetecek. Bu parayla geçim yapılamaz. İyi ki benim çocuklarım yok. Karı koca yaşıyoruz. Buna rağmen geçinemiyoruz. Geçinmek ve hayat koşulları çok zor. İsteğimiz bir şeyi alamıyoruz.” Mehmet Şah Yaman, aylıklarına gelen zam öncesinde doğal gaz ve elektrik gibi pek çok şeye zam geldiğini belirterek, “Her şeye zam gelmiş zaten. Ev kirası 10 bin lira. Başka ne diyeyim” şeklinde konuştu.

Diyarbakır - Anka