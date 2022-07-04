Buğday ithalinde dünya üçüncüsü olduk

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre Türkiye, buğday ve arpada 2021-2022 sezonunda dünyanın en çok ithalat yapan ilk 3 ülkesinden biri oldu.

Anadolu toprakları buğday ve arpa açısından verimli bölge olarak bilinirken, çiftçinin tüm uyarılarına rağmen Türkiye bu alandaki üretim gücünü yitiriyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) hazırladığı son raporda, ülkelerin üretim ve ithalat rakamlarını listeledi. Bu rapora göre Türkiye 2021-2022 sezonunda hem buğdayda hem de arpada dünyanın en çok ithalat yapan ilk 3 ülkesinden biri oldu.

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KAYITLI ÇİFTÇİ AZALDI

Maliyet artışları katlanırken yeterli destek alamayan çiftçiler topraktan kopuyor, üretimi bırakıyor. “Üretemiyoruz” feryadı duyulmayan çiftçi, borç sarmalı içinde. 2008 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı çiftçi sayısı 1.1 milyonken bu sayı 2022 Nisan itibarıyla 493 bine gerilemiş durumda. Bu hızlı düşüş, FAO’nun son raporunda kendini gösteriyor. Rapora göre Türkiye’nin buğday üretimi 2018-2020 ortalamasında 19.8 milyon tonken bu rakam 2021 yılında 17.7 milyon tona geriledi. Sözcü’nün haberine göre 2020 tahmini ise 19 milyon tonluk üretime ulaşılmadı. Örgüt Türkiye’nin 2021 buğday ithalatının 2021-2022 döneminde 9 milyon ton olmasını tahmin ediyor. 2022-2022 öngörüsü ise yine aynı seviyede bir ithalat rakamı. Türkiye Mısır ve Endonezya’dan sonra en çok buğday ithal eden 3’üncü ülke olarak öne çıkıyor.