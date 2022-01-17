Bütçe 192 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 9,7 arttı ve 192 milyar 244 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 36,8 artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon lira, giderleri de yüzde 32,9 yükselerek 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı aralık ayı ve Ocak-Aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Aralık 2021’de bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 artarak 135 milyar 71 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 100,9 artışla 280 milyar 814 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 145 milyar 743 milyon lira olarak hesaplandı.

Bütçe gelirleri 2021’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,8 artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 32,9 yükselerek 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 9,7 arttı ve 192 milyar 244 milyon lira olarak kayıtlara geçti.