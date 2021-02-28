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28 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 52

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

28 Şubat 2021, Pazar 10:10
Yeni haftada şubat ayına ilişkin hem enflasyon hem de ihracat rakamları belli olacak. Pazartesi günü ise 2020 yılı ve aynı yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklanacak.

Mart ayında ekonomi gündemi oldukça yoğun geçecek. Pazartesi gününden itibaren büyüme ve enflasyon oranları gibi çok sayıda veri belli olacak. Merakla beklenen ekonomik reform paketi Martın ikinci haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Büyüme rakamları, enflasyon, dış ticaret istatistikleri ve reform paketi. Yeni haftadan itibaren ekonomi gündemi hareketlenecek.

2020 son çeyrek için yüzde 7 büyüme bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini duyuracak. Ekonomistlerin beklentisi, Türkiye ekonomisinin küresel salgına rağmen 2020'nin son çeyreğinde yüzde 7 büyümesi bekleniyor. 12 aylık döneminde ise yüzde 2,2 büyüme öngörülüyor.

Şubat enflasyonu ne olacak?

Yeni haftada enflasyon da belli olacak. 3 Mart'ta Şubat ayı tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksi açıklanacak. Bu aya ilişkin dış ticaret istatistiklerinin ise 2 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

Türkiye'nin geçen ayki ihracatı 15 milyar 48 milyon dolar olmuş, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleşmişti.

Ekonomik reform paketi açıklanacak

Mart ayının ikinci haftasında gözler Beştepe'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarda sona yaklaşılan ekonomik reform paketini kamuoyu ile paylaşacak.

Yapısal politikalar içeren birçok adım atılacak.

TÜİK, 2020 Aralık dönemine ilişkin işsizlik oranlarını 10 Mart'ta, bu yılın Ocak ayı sanayi üretim endeksini 12 Mart'ta duyuracak.

Şubat ayına ilişkin bütçenin seyri 15 Mart'ta belli olacak. 

Etiketler: büyüme, rakam
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