Çalışan yoksulluğu yüzde 11 arttı

Genel-İş Sendikası “Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk” raporunun ikincisini hazırladı.

Türkiye’de artan gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun yanında 2018-2019 döneminde etkisi derinleşen ekonomik krize değinen raporda, “Türkiye’de en zengin ile en yoksul arasındaki gelir eşitsizliği 8,7 katı buldu. Türkiye’de 16 milyon kişi yoksul, 18 milyon kişi ise yoksulluk riski ile karşı karşıya. Türkiye’de çalışan yoksulluğu bir yılda %11 arttı. Kriz, 1 milyondan fazla yeni işsiz meydana getirdi! İş arama süreleri uzadı, bir yıldan fazla süredir iş arayanların sayısı yüzde 31 arttı. İşsizlik sigortası başvuruları yüzde 48,8 arttı. Türkiye gelir eşitsizliğinde ilk sıralarda! Gelir dağılımı, bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen toplam gelirin, aynı ülkede yaşayan insanlara çeşitli dağıtım mekanizmaları yoluyla paylaştırılmasını ifade eder. Gelir dağılımı bu paylaşımların ne şekilde yapıldığını da ortaya koyar. Gelirin eşit dağıtılmaması, toplumun eğitim, sağlık, barınma ve beslenme gibi temel haklara eşit koşullarda ulaşılmadığını ve aynı zamanda uygulanan ekonomi politikalarının adil ve güvenilir olmadığını göstermektedir. Bu nedenle de gelirin eşit dağılımı, toplumsal eşitliğin artmasında önemli bir faktördür. Türkiye, gelir dağılımı eşitliğinde en adaletsiz olanlardan biridir. Hatta gelir dağılımı eşitliğinde Türkiye, OECD ülkeleri içinde son sıralardadır” denildi.

Muhammed Melikşah Okur - İstanbul