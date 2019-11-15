"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Çalışan yoksulluğu yüzde 11 arttı

15 Kasım 2019, Cuma 01:20
Genel-İş Sendikası “Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk” raporunun ikincisini hazırladı.

Türkiye’de artan gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun yanında 2018-2019 döneminde etkisi derinleşen ekonomik krize değinen raporda, “Türkiye’de en zengin ile en yoksul arasındaki gelir eşitsizliği 8,7 katı buldu. Türkiye’de 16 milyon kişi yoksul, 18 milyon kişi ise yoksulluk riski ile karşı karşıya. Türkiye’de çalışan yoksulluğu bir yılda %11 arttı. Kriz, 1 milyondan fazla yeni işsiz meydana getirdi! İş arama süreleri uzadı, bir yıldan fazla süredir iş arayanların sayısı yüzde 31 arttı. İşsizlik sigortası başvuruları yüzde 48,8 arttı. Türkiye gelir eşitsizliğinde ilk sıralarda! Gelir dağılımı, bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen toplam gelirin, aynı ülkede yaşayan insanlara çeşitli dağıtım mekanizmaları yoluyla paylaştırılmasını ifade eder. Gelir dağılımı bu paylaşımların ne şekilde yapıldığını da ortaya koyar. Gelirin eşit dağıtılmaması, toplumun eğitim, sağlık, barınma ve beslenme gibi temel haklara eşit koşullarda ulaşılmadığını ve aynı zamanda uygulanan ekonomi politikalarının adil ve güvenilir olmadığını göstermektedir. Bu nedenle de gelirin eşit dağılımı, toplumsal eşitliğin artmasında önemli bir faktördür. Türkiye, gelir dağılımı eşitliğinde en adaletsiz olanlardan biridir. Hatta gelir dağılımı eşitliğinde Türkiye, OECD ülkeleri içinde son sıralardadır” denildi.

Muhammed Melikşah Okur - İstanbul

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Komşusu açken tok uyunmaz

    Bu skandallarla yargı nereye?

    Çalışan yoksulluğu yüzde 11 arttı

    Milliler bir ilke imza attı

    Müslüman kimliğine uygun yaşamalıyız

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz

    Milli Takım EURO 2020'yi garantiledi
    📷

    Samimiyet Urfa sokaklarına yansımış

    Erbaş: Kudüs yeniden barış şehri olmalı

    İstanbul'un ilçelerinin 2020 bütçesi belli oldu

    Endonezya 7,1'le sallandı, tsunami uyarısı yapıldı!

    Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihaz gönderildiği iddiası hakkında açıklama

    Yunanistan'da birçok üniversite öğrenciler tarafından işgal edildi

    Google'dan çocuklara ilişkin açıklama

    Arakanlı Müslümanlara ilişkin yeni gelişme

    Şehir Üniversitesini Kılıçdaroğlu mu savunsun?

    EGM'den renk körlüğü kararı

    ABD Suriye'de petrole odaklandı

    MSB: Türk ve Rus unsurları altıncı kara devriyesini de tamamladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kararlı duruş,” öyle mi?
    Genel

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz
    Ahmet BATTAL

    Ne verdiysek geri mi alıyoruz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Akrabalar arası hassas çizgiler
    Genel

    Bu skandallarla yargı nereye?
    Faruk ÇAKIR

    Ekran yarası
    Genel

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şeyh Sünûsî Millet Meclisi’nde
    Ali FERŞADOĞLU

    Evliya ve şeyhlerden binlerce kat vird, tesbih ve zikir mümkün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.