ÇAYKUR yaş çay alımına başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla yaş çay alımına iki gün süreyle ara veren ÇAYKUR, bugün itibarıyla tam kapasite olarak çalışmaya geçti.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarına Kurban Bayramı arife ve birinci günde ara verildiği, bugünden itibaren yeniden başlandığı belirtildi.

Kentte yaşanan sel ve heyelandan Büyükköy ve Ambarlık çay fabrikalarının etkilendiği ve yapılan çalışmalar sonucu bu fabrikaların yeniden faaliyete geçtiği ifade edilen açıklamada, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve beraberindeki ekibin fabrika ve alım yerlerini denetlemeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Alim'in, Rize'nin yanı sıra Trabzon ve Artvin'de denetimlerde bulunduğu, üretici, çalışan ve sanayicilerin de bayramını tebrik ettiği kaydedildi.