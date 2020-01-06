Çevre bilinci düşünülüyorsa plastik poşetler kalksın

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yönlendirdiği ‘Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına ve elde edilen gelir’ konusuyla ilgili şunları kaydetti,

“Ocak 2019’da yürürlüğe giren marketler ve alış veriş merkezlerinde plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili uygulamada poşetin ücretli olmasının tüketimi azaltacağı ifade edilerek vatandaştan poşet parası tahsil edilmeye başlandı. Uygulamada çevre için düşünülen bu düzenlemenin yansıması ve genel durumunun araştırılması, bu yolla marketlerin, bakanlığın ve hazinenin poşet bedellerinden sağladığı kazançların ve bunun atık bertarafında kullanılıp kullanılmadığının da araştırılması önemlidir. Sayın Bakanın vermiş olduğu azalma oranı neye göre ölçümlenmiştir. Bazı marketler poşet boyutunu küçültmüştür. AVM’lerde ve marketlerde poşetlerin küçüldüğüne tanık oluyoruz, bu durumda poşet kullanımın artması gerekir. Bir poşet yerine en az 3-4 poşet kullanılması gerekmektedir. Çevre bilinci düşünülüyorsa plastik poşetler tamamen kalkmalı farklı alternatifler sepet, file vb. teşvik edilmelidir” Ankara - Recep Gören

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