Çiftçi bunaldı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Artan girdi fiyatları çiftçimizi çok fazla zorlar hale gelmiştir” dedi.

10 yıla tarlada üretici kalmaz

Üretici market fiyatları ile tarımın güncel sorunlarını değerlendirdiği basın toplantısında artan girdi fiyatları üretimi tehdit eder hale geldiğini söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin sağlaması için başta elektrik, sulama, ilâç, gübre, mazot, yem olmak üzere girdi maliyetleri acilen düşürülmelidir. Özellikle elektrik fiyatları son zamanlarda çiftçimizi çok fazla zorlar hale gelmiştir” diye konuştu. Geçtiğimiz üretim sezonunda, çiftçinin bir taraftan afetlerle mücadele ederken diğer taraftan da artan girdi masraflarının yükünü çektiğini, gecesini gündüzüne katarak çalıştığını ama tarlasından, bahçesinden beklediği geliri elde edemediğini söyleyen Bayraktar, “Yeterli geliri sağlayamadığı için borcunu da ödeyemiyor, yeni üretim sezonunun masraflarını da karşılayamıyor.

Çiftçimiz rahatlatılmalı. Çiftçilerimiz dört gözle borç erteleme kararını ve kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasını beklemektedir. Acilen çiftçilerimizin borçları faizsiz olarak ertelenmeli ve yeniden yapılandırılmalıdır” dedi.

Ankara - Recep Gören