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11 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Çiftçi ekim yaptığı için pişman

11 Haziran 2024, Salı 15:46
Açıklanan hububat fiyatları hayal kırıklığına uğrattı.

Umutlarını toprağa bağlayan Diyarbakırlı çiftçiler, hükümetin açıkladığı hububat fiyatlarının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Açıklanan fiyatların desteklerle birlikte dahi girdileri karşılamadığını belirten çiftçiler, ekim yaptıkları için pişman olduklarını dile getirdi. “Böyle giderse ihtiyacımız kadar ekeceğiz çünkü maliyeti karşılayamıyoruz.” Bu sözler Diyarbakır’ın merkeze bağlı Oğlaklı Köyü’nde 30 yıldır çiftçilik yapan Nedim Yıldız’a ait. Tarlasına buğday ve arpa eken Nedim Yıldız, Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı fiyatları duyunca hayalkırıklığına uğradığını ifade etti. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Yıldız, maliyetleri karşılayamadıklarını söyledi. Bu yıl verimin iyi olmasına rağmen açıklanan fiyatların çok düşük olduğunu dile getiren Yıldız, “Öncelikle bizi en çok etkileyen fiyattır. Çünkü iyi fiyat olmadı mı çiftçinin malı elinde kalır. Kaldıkça da mağdur olur, zor durumda kalır. Biçerdöver, gübre, ilaç ödemeleri var. Hepsi maliyettir. Biz çiftçilere yansıyor bu maliyet. O yüzden fiyat da düşük olduğu için bayağı sıkıntı çekiyoruz. Çünkü gelirimiz giderimizi karşılamıyor” dedi. Yıldız, durumun değişmemesi halinde hububat ekimini bırakmayı düşündüğünü söyledi. 

 

Haber Merkezi

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