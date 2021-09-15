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16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Çiftçinin borcu son 18 yılda 56 kat arttı

15 Eylül 2021, Çarşamba 22:21
CHP TARIMDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANI ORHAN SARIBAL, “ÇİFTÇİNİN BORCU SON 18 YILDA 56 KAT ARTTI, 34 MİLYON DÖNÜMLÜK ALAN TARIMSAL ÜRETİMDEN ÇIKTI” DEDİ.

CHP Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “Çiftçinin borcu son 18 yılda 56 kat arttı, 34 milyon dönümlük alan tarımsal üretimden çıktı. Yine son 18 yılda tarımsal ihracatımız 83 milyar dolar ama ithalatımız 114 milyar dolar.  Bu yaşananlar şunu gösteriyor. Tarım alanlarımız azalıyor, üretim yapacağımız alanlar azalıyor. Çiftçimiz borçlanıyor, desteklenmiyor. Desteklenmeyen çiftçi toprağını bırakıyor, kente göç ediyor. Kent yoksulluğunun temelini kırsaldaki yoksulluk oluşturuyor” dedi. 

GIDA EGEMENLİĞİMİZİ KAYBETTİK

Türkiye’nin tarımda dışa bağımlı hale gelerek gıda egemenliğini kaybettiğini belirten Sarıbal, “Bu kitapla tarımda bugün karşılaştığımız tablonun nasıl ortaya çıktığına, tanıklık etmek, tarihe not düşmek ve bundan sonra geleceğin planını hep birlikte hazırlayalım istedik” diyerek tarımdaki hasar tesbit tablosunu çarpıcı rakamlarla paylaştı. Tarımdaki kötü gidişin önüne geçmek için çözüm önerilerini de aktaran Sarıbal, “İthalatı en aza indireceğiz. Tarım topraklarını koruyacağız. Planlı üretim yapacağız. Çiftçiyi destekleyeceğiz. Kooperatifler kuracağız. Küçük üreticiyi koruyacağız. Gençleri köye bağlayacağız. Çiftçimiz olmadan ekmek olmaz, çiftçimiz üretmeden kent ayakta kalamaz. Birlikte üretip hakça bölüşeceğiz” dedi.  

BAŞKAN SENGEL: GELECEĞİMİZ ÜRETİMDE 

Sarıbal’ın yazdığı kitabın tanıtım toplantısında konuşan Bursa Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise, “Türkiye’de Tarımın Durumu-AKP İktidarının 18 Yıllık Bilânçosu kitabında AKP iktidarı döneminde Türk tarımının yaşadığı yıkımın belgeleri var. Önce tarımdan başladık. Çünkü üretmezsek yok oluruz” dedi. Ankara - Recep Gören 

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