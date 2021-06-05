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5 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Çok uluslu şirketlerin en az yüzde 15 vergi ödemesine karar verildi

05 Haziran 2021, Cumartesi 18:58
G7 ülkeleri, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları her ülkede en az yüzde 15 oranında vergilendirilmeleri konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, G7 ülkelerinin maliye bakanlarının Londra’da İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın başkanlığında iki günlük toplantı yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, toplantının sonucunda, G7 ülkelerinin maliye bakanlarının çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları her ülkede küresel çapta en az yüzde 15 vergiye tabi tutulması konusunda prensipte anlaşmaya vardıkları ifade edilerek, ayrıca şirketlerin yatırım kararlarına ilişkin iklimsel etki raporlamaları yapmasının da zorunlu hale getirilmesinin kabul edildiği kaydedildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin “Bu gerçekten tarihi bir anlaşma. G7'nin, küresel ekonomik toparlanmamızın bu kritik döneminde kolektif liderlik göstermesinden gurur duyuyorum.” ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise anlaşmayla ilgili, “Bu, işletmeler için oyun alanını eşitleyerek ve ülkeleri olumlu temeller üzerinde rekabet etmeye teşvik ederek küresel ekonominin gelişmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: G7, çok uluslu şirket, vergi
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