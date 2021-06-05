Çok uluslu şirketlerin en az yüzde 15 vergi ödemesine karar verildi

G7 ülkeleri, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları her ülkede en az yüzde 15 oranında vergilendirilmeleri konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, G7 ülkelerinin maliye bakanlarının Londra’da İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın başkanlığında iki günlük toplantı yaptıkları belirtildi. Açıklamada, toplantının sonucunda, G7 ülkelerinin maliye bakanlarının çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları her ülkede küresel çapta en az yüzde 15 vergiye tabi tutulması konusunda prensipte anlaşmaya vardıkları ifade edilerek, ayrıca şirketlerin yatırım kararlarına ilişkin iklimsel etki raporlamaları yapmasının da zorunlu hale getirilmesinin kabul edildiği kaydedildi. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin “Bu gerçekten tarihi bir anlaşma. G7'nin, küresel ekonomik toparlanmamızın bu kritik döneminde kolektif liderlik göstermesinden gurur duyuyorum.” ifadesini kullandı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise anlaşmayla ilgili, “Bu, işletmeler için oyun alanını eşitleyerek ve ülkeleri olumlu temeller üzerinde rekabet etmeye teşvik ederek küresel ekonominin gelişmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. AA

Okunma Sayısı: 182

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.