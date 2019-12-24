Devletin enflasyonu % 22.58

Cumhurbaşkanlığı, 2020 için ‘yeniden değerleme’ oranının yüzde 22.58 olarak belirlendiğini bildirdi. Diğer bir ifadeyle devletin enflasyonu yüzde 22.58 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan iki karar, dün Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, gelecek yıl harç ve cezalara yapılacak zam oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi. Yeniden değerleme oranıyla ilgili karar şöyle: “Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.”

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MTV’ye de zam

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Karar, 1 Ocak 2020’da yürürlüğe girecek. Bu arada, TÜİK, kasım ayı için açıkladığı verilerde, yıllık enflasyonun 10.56’ya yükseldiğini duyurmuştu. Ankara - aa