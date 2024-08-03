Doğal gaz zammı 5 yılda yüzde 500’e dayandı

Konutlara yüzde 24.4 olarak yansıtılacak son zamla beraber vatandaşın doğal gaz tarifesi 5.5 yılda yüzde 470 arttı. Doğal gaz, 5 yılda yaklaşık yüzde 500 pahalandı.

Zam değil zulüm

Dünyada fiyatlar düşerken bizde doğalgaza dev zam BOTAŞ’ın yüzde 38 olarak açıkladığı ancak konutları yüzde 24.4 oranında etkileyeceği belirtilen son zamdan sonra enerji yoksulluğunda Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda olan Türkiye’de kışın çok daha zor geçmesi bekleniyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) ‘Türkiye’nin Enerji Görünümü 2024’ raporunda derlediği verilere göre 2019’dan bu yana doğal gaza zam üstüne zam yağdı. BOTAŞ’ın konutlar için satış tarifesi 2019’da yüzde 41.14 arttı. Covid-19 pandemisinin damgasını vurduğu 2020 yılında ise konutlarda doğal gaz yüzde 0.63 zamlanırken, 2021’de doğal gaz zamları yeniden hayatın merkezine yerleşti. 2021’de iktidarın doğal gaza her ay zam yapmasıyla konutların kullandığı doğal gaza 1 yılda yüzde 47.15 oranında zam yapıldı.

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