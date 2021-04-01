Doğal gaza 3 ayda 4. zam

Doğalgazın fiyat tarifelerinde; konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 oranında zam yapılması üzerine CHP’nin Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Akın; yalnızca üç ay içerisinde doğal gaza dördüncü kez zam yapıldığını belirterek, “Her ay yüzde 1 oranında yapılan ve olağan hale gelen zamlarla algı yönetilmek istense de vatandaşlarımız bu zam yağmurunda nefes alamaz hale geldi. Vatandaşımız kombisini açmaya korkuyor. Isınmadan, el yakan faturalar nedeniyle vazgeçiyor” dedi. CHP’li Akın şu mesajları verdi: “Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezerviyle vatandaşa verilen müjde sözde kaldı. Doğal gaz üç ayda dördüncü kez zamlandı. Vatandaşımız faturalarda indirim beklerken, müjde art arda yapılan zamlara dönüştü. Her ay yapılan zamlar müjde sözü verilen vatandaşımızla alay etmektir.” Ankara - Anka

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