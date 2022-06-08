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8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Dolar 17'yi, Euro 18'i aştı

08 Haziran 2022, Çarşamba 12:10
Döviz kurları TL karşısında en yüksek seviyelerini görmeye devam ediyor. Gram altın da 1000 TL'nin üstünü gördü.

Dolar/TL 17,10'u aşarken Euro/TL ise 18,25'in üzerine çıktı. Bu şekilde döviz kuru bu hafta yüzde 3 yükselmiş oldu.

Bu artışlar için yurt içinde siyasi açıklamalar dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün, faizi düşürmeye devam edeceklerini belirterek "Fiyat istikrarını ise aldığımız diğer tedbirlerin yanı sıra işimize gelen seviyedeki bir döviz kuruyla cari fazla artırarak sağlamayı planlıyoruz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ekonomi yönetimi düşük faizle üretim odaklı politikalara devam edeceklerini belirtirken, piyasalar kamu kontrollü olarak niteledikleri kur politikasında döviz dengesinin orta ve uzun vadede nasıl sağlanacağına yönelik belirsizlik görmeye devam ediyor.

Erdoğan, önceki akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada fiyat istikrarı için “işimize gelen seviyedeki bir döviz kuruyla cari fazla artırarak” sağlamayı planladığını belirtti ve “Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz” dedi.

TL, yükseliş hareketinin başladığı mayıs ayı başından beri dolar karşısında yüzde 12 değer kaybetmiş oldu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Dolar, Euro
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