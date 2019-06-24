Dolar düşüşte, borsa yükselişte

Dolar/TL kuru seçim sonrası haftaya 5.71 seviyelerinde başladı. Borsa açılışını yüzde 2’nin üzerinde primle yaptı.

İstanbul’da önceki gün yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimin ardından önemli bir siyasi belirsizliğin ortadan kalkması TL cinsi varlıklara olumlu yansıdı.Dolar/TL İstanbul seçiminin ardından ilk işlem gününde 5.71 seviyelerine doğru çekildi. Kur, cuma gününü 5.8130 seviyesinden kapatmıştı. 6.5060 seviyesine kadar inen euro/TL de 6.51’in hemen üzerinde.Dünya gazetesinin aktardığına göre, Borsa İstanbul ise açılışını yüzde 2.15 değer kazancıyla 96.039 puandan gerçekleştirdi.

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