Dövizdeki düşüş faturalara yansısın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda döviz kurlarındaki bariz düşüşün elektrik ve doğal gaz faturalarına yansıtılması gerektiğine dikkati çekti.

Son zamanlarda döviz kurlarındaki bariz düşüşün elektrik ve doğal gaz faturalarına yansıtılması gerektiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Salgının etkilerinin halen devam ettiği ve havaların iyice soğuduğu bu günlerde her zaman en temel ihtiyacımız olan elektrik ve doğal gaz kullanımı daha çok arttı. Dolayısıyla elektrik ve doğal gaz faturaları esnafımızın ve vatandaşın cebini yakıyor. Bu soğuk havalarla birlikte vatandaşın daha çok evde kalması, esnafımızın da kazancının durmasıyla tüm kesimlerin ihtiyacı, elektrik ve doğalgaza indirim yapılmasıdır. Özellikle son zamanlarda döviz kurlarındaki düşüş elektrik ve doğal gaz fiyatları ne yazık ki faturalarına yansıtılmalı” dedi.

VATANDAŞ VE ESNAF FATURALARI ÖDEYEMİYOR

Koronavirüs salgının devam eden etkileri sebebiyle her zamankinden çok evde kalmak zorunda olan vatandaşların ve sıkıntıda olan esnafın kışın çetin soğuklarında elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemediğini söyleyen Palandöken, “Tam da döviz kurlarının düştüğü bu dönemde elektrik ve doğal gaza indirim yapılması kaçınılmaz. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında kayda değer bir indirim yapılması, bir yıldır iş yapamayan esnafımız ile işini kaybeden veya kısa çalışma ödeneği ile ayakta kalmaya çalışan milyonlarca vatandaşımıza yapılacak büyük bir destek olacaktır. Öte yandan bir genelge ile faaliyetleri durdurulan ve aylardır kapalı olan esnafımız Mart ayında yeniden iş yerlerini açtığında enerji faturalarında kolaylık sağlanmalı” diye konuştu.