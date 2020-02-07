Dubai’ye Türk mobilyası

Kurumsal mobilya üretiminde üstün kalitesi ile yurtdışında birçok başarılı projeye imza atan firmalardan Hotelya, 4 kıt’ada 150’nin üzerinde ülkeye Türk mobilyası gönderiyor.

Rotasını Birleşik Arap Emirlikleri’ne çeviren marka, şimdi de Dubai’nin en önemli otel projelerinden Jebel Ali için özgün mobilyalar üretti. Proje kapsamında sabit ve hareketli olmak üzere bin 541 parçalık mobilya üretimi yapıldı. 4 ay gibi kısa bir sürede üretilip teslim edilen bin 541 parça mobilya, sadeliği ve konforu, sunduğu sıcak, rahat ve dinlendirici ortamı ile farklılaşıyor. İstanbul - Muhammed Okur



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