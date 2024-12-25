Dünyada en pahalısı bizde

Dünya para birimlerinin satın alma gücünü gösteren Big Mac endeksine göre; Türkiye pahalılıkta zirve yaptı. İstanbul’da fiyatı 195TL karşılığı 5.54 Dolar olan sandviç, New York’ta 5.23 Dolar.

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TL’NİN GÜCÜ GIDAYA DAYANMIYOR

Karar’daki habere göre Big Mac fiyatları üzerinden yapılan karşılaştırmalarda Türkiye’nin dünya ortalamasını büyük bir farkla geçtiği ortaya çıktı. Prof. Dr. Hakan Kara’nın paylaştığı grafikte, uzun yıllar dünya ortalamasının altında kalan Türkiye’deki sandviç fiyatlarının, son dönemde zirveye ulaştığı dikkat çekti. Bu durum için “Tarihi zirve” yorumu yapan Prof. Kara, “Grafiğe bakıp da ‘TL’nin aradaki fark kadar değer kaybetmesi gerekir’ demek tam doğru değil. ‘Türkiye yemek konusunda pahalı bir ülke oldu’ demek doğru” değerlendirmesi yaptı.

Gelir adaletsizliği etkisi

Ekonomist Serkan Özcan, Big Mac fiyatlarının dünya ortalamasını aşmasının temel sebebini yüksek faiz ve döviz politikasıyla açıkladı. Özcan, “Yüksek faizlerden ve rant vergisinin olmayışından faydalanan yüzde 10’luk kesim var. Bu kesimin harcama alışkanlıkları, yemek gibi hizmet sektöründeki fiyatları artırıyor. Vergi ve harçlara fahiş zamlar yapılıyor ancak ücret artışlarında aynı bonkörlük görülmüyor. Bu durum gelir adaletsizliği sorununu daha da derinleştiriyor” analizini yaptı.