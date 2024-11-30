Yoksulluk sınırı 69 bin 681 lira

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın araştırmasına göre, Türkiye’de dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken tutar, Kasım ayında rekor seviyelere ulaştı.

Verilere göre, açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 541 lira artarak 22 bin 565 lira oldu. Yoksulluk sınırı da kasım ayında bin 426 liralık artışla 69 bin 681 liraya yükseldi. Asgari ücret 69 bin 681 liralık yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 24’ünü karşılayabildi. Temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ise açlık sınırının ancak yüzde 55’ini karşılayabiliyor. Haber Merkezi

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