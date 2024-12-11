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11 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

‘Asgari ücret enflasyonun nedeni değil, çözümün parçası’

11 Aralık 2024, Çarşamba 20:16
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, bugün başlayacak.

Asgari ücretli yılda bir altın kaybetti

 

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) süreç başlamadan önce yeni asgari ücret raporunu paylaştı. Raporda, kamuoyunda yaygın olarak dile getirilen bazı iddiaların gerçekle örtüşmediği ortaya kondu. Araştırma, asgari ücretin enflasyonu doğrudan tetiklemediğini, istihdamı azaltmadığını, bölgesel asgari ücret önerilerinin çözümsüzlüğü beraberinde getirdiğini ve verimlilik artışlarının ücretlere yansımadığını verilerle gözler önüne seriyor. Araştırmada asgari ücretin açlık sınırının altına düşerek temel ihtiyaçları karşılamaktan uzaklaştığı, hızla artan altın fiyatları karşısında asgari ücretlinin 2005’ten bu yana 20 Cumhuriyet altını kaybettiği belirtildi.

Haber Merkezi

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