Açlık sınırı 22 bin, yoksulluk sınırı 68 bin TL

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun araştırmasına göre; açlık sınırı, ekimde bir önceki aya göre bin 24 lira artarak 22 bin 24 lira oldu.

Yoksulluk sınırı da ekim ayında 2 bin 372 liralık artışla 68 bin 245 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde açlık sınırı 6 bin 604 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 17 bin 746 lira ve yoksulluk sınırı ise 24 bin 386 liralık artış kaydetti. Ekimde 22 bin 24 liraya yükselen açlık sınırı; bu yıl sonuna kadar 17 bin lira olarak uygulanacak olan asgari ücretin 5 bin lira üzerine çıktı. Asgari ücret 68 bin 245 liralık yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 25’ini karşılayabildi. Temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ise açlık sınırının ancak yüzde 56’sını karşılayabiliyor. Ankara - Anka

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