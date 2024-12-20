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Maaşlar açlık sınırının altında

20 Aralık 2024, Cuma 00:04
DP Sözcüsü Haydar Altıntaş, asgarî ücret ve memur maaş zamlarının açlık ve yoksulluk sınırı verileri dikkate alınarak belirlenip belirlenmediğini sordu.

Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, açlık ve yoksulluk sınırı verilerini Meclis gündemine taşıyarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ekonomik kriz karşısında çalışanlar ve emekliler için çözüm talep etti.

Altıntaş, mevcut maaşların temel ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevaplaması talebiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi veren Altıntaş, asgarî ücret ve memur maaş zamlarının açlık ve yoksulluk sınırı verileri dikkate alınarak belirlenip belirlenmediğini sordu. Altıntaş, “Eğer bu veriler göz önüne alınmıyorsa gerekçesi nedir?” diyerek, maaş düzenlemelerinin toplumun gerçek ihtiyaçlarına göre yapılması gerektiğini vurguladı.

REFAH PAYI VE EK ZAM GÜNDEMDE Mİ?

Enflasyonist ortamda çalışanların ve emeklilerin satın alma gücünü artıracak tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Altıntaş, “Asgarî ücret, memur ve emekli maaşlarına ek zam veya refah payı verilmesi Bakanlığın gündeminde mi?” diye sordu. Altıntaş, maaş artışlarının enflasyon oranlarının üzerinde olması gerektiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin halkın günlük yaşamında hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmadığına dikkat çeken Altıntaş, bağımsız kurumların açıkladığı enflasyon verilerinin maaş düzenlemelerinde temel alınmasını teklif etti. Altıntaş, ekonomik kriz nedeniyle asgarî ücretlilerin ve emeklilerin borçlanma oranlarının arttığını vurguladı. Bu kesimlerin ekonomik yükünü hafifletmek için düşük faizli kredi veya destek paketleri açıklanıp açıklanmayacağını soran Altıntaş, bu tür önlemlerin vatandaşın geçim mücadelesine nefes aldırabileceğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ekonomik krizin çalışanlar ve emekliler üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik somut adımlar beklediklerini belirten Altıntaş, çözüm teklifleri olmadan mevcut ekonomik koşulların daha da ağırlaşacağı uyarısında bulundu.

MEHMET KARA - ANKARA

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