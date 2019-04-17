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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ekonomi uzun dönem hedeflere odaklanmalı

17 Nisan 2019, Çarşamba 00:34
“Geleceğin Türkiye’sinde Ekonomi” raporunun sunumunda konuşan Prof. Dr. Murat Taşdemir, “Yatırımlar uzun dönem büyümeye katkısı kısıtlı olan inşaat sektörü gibi sektörler yerine daha verimli ve stratejik sektörlere yöneltilmelidir” dedi.

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından hazırlanan “Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi” raporu kamuoyuna sunuldu. İstanbul’da düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek bu konuda atılan adımların uzun vadeli olmadığına, kısa vadeli ve günü kurtarma niteliğinde tedbirler alındığına üzülerek şahit olduklarını söyledi.

KARAR ALICILAR ARASINDA KÖPRÜ

İLKE Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş da dernek olarak faaliyetlerini karar alıcılar ile toplum arasında bir köprü vazifesi icra edecek şekilde biçimlendirmeye çalıştıklarını söyledi. 

UZUN DÖNEM HEDEFLER

“Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi” raporunun proje yürütücüsü ve yazarlarından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Taşdemir, raporu sundu. Çalışmanın farkının sosyal adalet, ekonomik büyüme ve sürdürülebilirliği birbirlerinin alternatifleri olarak değil, birbirlerini tamamlayan olgular olarak görmesi olduğunu belirten Taşdemir, arzulanan bir ekonomi için kısa sürede uzun dönemli bir bakışa ve uzun dönem hedeflere odaklanmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

12 MADDELİK VİZYON BELGESİ

Türkiye ekonomisinin geleceğin dünyasına hazırlanabilmesinin şartları 12 madde halinde sıralandı.

- Ekonominin üretim kapasitesindeki artışı ifade eden ve beşerî sermaye, teknoloji, verimlilik gibi yapısal faktörlere bağlı olan uzun dönem büyüme hedeflenmelidir.

- Bireylerin eşit haklara ve eşit fırsatlara sahip olmaları temin edilmelidir.

- Ekonomik büyüme gelecek nesillerin refahından ödün vermeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.

- Beşerî sermayeyi arttırmak için ahlaki değerleri güçlü bireyleri yetiştirecek bir eğitim sistemi kurulmalıdır.

- İnşaat sektörü gibi sektörler yerine daha verimli ve stratejik sektörlere yöneltilmelidir.

- Kamuda şeffaflık, söz hakkı ve hesap verilebilirlik arttırılmalıdır.

- Vergi sisteminin adil hale getirilmeli.

- Düşük karbon salınımlı üretim teknolojilere yatırım yapılmalı.

- Esnek çalışma şartları oluşturulmalıdır.

- “İyi finans” modeli olan İslâmî finansın Türkiye ekonomisindeki payı ve niteliği arttırılmalıdır.

- İhracatın ithalata bağımlılığı azaltılmalıdır.

- Tarım ve hayvancılık, enerji, savunma ve bilişim sektörlerine özel önem verilmelidir.

Programa Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, STK temsilcileri ve kalabalık bir dinleyici topluluğu katıldı. 

ÖMER ŞENÖZ - YENİ ASYA - İSTANBUL

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