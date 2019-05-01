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1 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ekonomide riskler devam ediyor

01 Mayıs 2019, Çarşamba
ENFLASYON, ARTAN DÖVİZ FİYATLARI, DURGUNLUK İŞSİZLİK VE TÜRKİYE’NİN DIŞ DÜNYAYLA İLİŞKİLERİNDEKİ GERGİNLİK EKONOMİNİN ÜZERİNDEKİ RİSKLERİ ARTTIRIYOR.

Enflasyon riskleri sürüyor

MERKEZ Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yıl sonu enflasyon tahminini yine 14.6’da tu-tarken, gıda fiyatlarındaki artış ve dövizdeki riskleri hatırlatarak, “Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor” diye konuştu.

Dış politikadaki gerginlik etkili

Ekonomist Atilla Yeşilada, ekonomimizi Türk Lirasının döviz karşısındaki durumu ile ilgili, Türk Amerikan ilişkilerindeki gerginliğe dikkati çekiyor. Yeşilada, “ABD ekonomi kartını yine kullanabilir” dedi.

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Ekonomide riskler devam ediyor 

Enflasyon Raporu’nu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, “Gıda enflasyonu bu dönemde olumsuz bir seyir kaydetti. Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor” dedi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14.6 olarak bıraktı. Çetinkaya, son faiz toplantısına işaret ederek, “Karar metnindeki değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil” ifadesini kullandı. Çetinkaya, rezerv tartışmasıyla ilgili, “Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil. Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik. Bizim takip ettiğimiz metrikler açısından son aylarda hiçbir parametrede bozulma söz konusu değil” diye konuştu.

Gıda enflasyonu arttı

Çetinkaya, “Döviz kuru ve ithalat fiyatlarının tüketici enflasyonuna katkısı bir önceki döneme kıyasla düşürücü yönde oldu. Yıllık enflasyondaki azalışta temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu. Gıda enflasyonu bu dönemde olumsuz bir seyir kaydetti. Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor.” 2019 sonu için gıda enflasyon tahminini yüzde 13’ten yüzde 16’ya çıkarıldı. Mevcut gıda enflasyonu ise yüzde 29’un üzerinde. Öte yandan Çetinkaya’nın sunumu başlarken, hareketlenen dolar/TL 5.9848’e çıktı. TL’nin dolar karşısında yıl başından beri değer kaybı yüzde 11’e ulaşmış durumda.

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Amerika ile yaşanan krizler bitmiyor

Ekonomist Atilla Yeşilada yaptığı açıklamada Türk Lirası tahminlerinde “ekonomik veriler” ve “politik gerçekler” olmak üzere iki yolun izlendiğini ancak mevcut konjonktürde ABD-Türkiye arasındaki siyasî gerilimin en önemli konu olduğunu vurguladı; “Türk Lirası için iki tane gelecek var. Bir tanesinde sadece ekonomik verilerden yola çıkarsınız, diğerinde politik gerçeklere bakarsınız. Ekonomik verilerden yola çıkarsanız Türk Lirası, Goldman Sachs’ın dediği kadar değer kaybetmez. Yüzde 5 falan daha değer kaybeder çünkü cari açık kapandı. Ancak yabancıların da çok önem verdiği bir İstanbul seçimleri gerginliği var. Seçimlerin yenilenmesi ekonomide büyük belirsizlik yaratacak. ABD ile krizler de bitmiyor. S-400’ün yanı sıra Reuters’ın haberleştirdiği, konsolosluk görevlisi hakkında iddianame hazırlandığı iddiası var. Bu sorunların çözülmeyeceğini varsayarsak 7 seviyesi hiç mantıksız değil.”

Türkiye S-400’den vazgeçecek

“ABD-Türkiye arasında üzerinde durulması gereken en önemli gerginlik üçünü konsolosluk görevlisine kadar S-400’dü” diyen Yeşilada, Türkiye’nin ABD’ye rağmen Rusya’dan S-400 füzelerini satın almasının mümkün olmadığına vurgu yaptı. S-400’lerin Türkiye’ye girmesinin sonuçlarının çok ağır olabileceğini ifade eden Atilla Yeşilada, şöyle konuştu; “Sonunda ABD’yle bir uzlaşma yolu bulunacak ancak bu, Amerika’nın piyasalar aracılığıyla Türkiye’ye şantaj yapmadan ya da zorlamadan gerçekleşmeyecek. Genelde Türkiye’nin bir meydan okuyucu tavrı var ve ancak ekonomiye ağır hasar geleceğini gördükten ve bunun kaçınılmaz olduğunu gördükten sonra uzlaşma yoluna gidebilir. Türkiye’de stratejik deha kimse S-400’lerin NATO’ya vereceği zararı anlamadığını ya da anlamak istemediğini düşünüyorum. Sonunda Türkiye vazgeçecek bu işten.”

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‘Türkiye yoksa F-35 projesi çökmeye mahkûmdur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye, siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, etmeyecektir” dedi. IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefine adım adım yaklaşıldığını söyledi.  Erdoğan, şöyle devam etti; “Mesela, sınırlarımızda yaşadığımız tacizler sebebiyle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzda ilk başvurduğumuz yer, müttefiklerimiz olmuştur. Ama maalesef bu yöndeki taleplerimiz ya tümden cevapsız kalmış ya da işi yokuşa sürme anlamına gelen şartlar önümüze konmuştur. Rusya ile vardığımız S-400 anlaşmasının gerisinde işte böyle bir süreç vardır. F-35’ler konusunda da benzer dayatmaya maruz kalıyoruz. Bizi dışlamaya çalışanların bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini görüyoruz. Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkûmdur.” İstanbul - aa

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Dolar 7 lirayı görür

Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, 12 ay içerisinde Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değerinin 7 seviyesine çıkacağını söyledi. Dolar/TL kuru, son olarak Ağustos 2018’de 6,90’ı aşmıştı Uluslar arası yatırım bankası Goldman Sachs’ın cuma günü yatırımcılarla paylaştığı notuna göre Türk Lirası, 12 aylık bir süre içerisinde yüzde 15 değer kaybederek, dolar karşısında tarihinin en büyük kaybını yaşayabilir. Banka’nın döviz kuru stratejisti Zach Pandl imzasıyla yayınlanan notta enflasyon tahmini yıl sonu için yüzde 14’ün üzerinde açıklanırken, Türk Lirası’nın dolar karşısında üç ayda 6,25, altı ayda 6,50 ve 12 ayda 7 lira seviyesini göreceği ifade edildi. Independent Türkçe’den Gökçen Tuncer’in haberine göre Goldman Sachs, faiz oranlarını değiştirmeyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), bir önceki açıklama metninde yer alan “İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” ibaresini kaldırmasını “TL’ye daha fazla değer kaybettirebilir” şeklinde yorumladı.

 

Etiketler: kriz, mb, türk lirası
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