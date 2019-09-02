Ekonomik krizdeki Arjantin mali önlemler almaya başladı

Ekonomik ve mali krizin derinleştiği Arjantin'de hükümet sermaye kontrolü önlemleri aldı.

Arjantin hükümeti yerel para birimi Peso'nun değer kaybetmesiyle ihracat yapan şirketlere dövizlerini Arjantin'e getirme zorunluluğu getirdi ve yerel şirketler ile bankaların döviz alımını kısıtladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, yıl sonuna kadar döviz bozduracak ve yurt dışına yapılan döviz aktarımlarında kullanacak bankalar ile ihracat yapan şirketler Arjantin Merkez Bankası'ndan (BCRA) izin almak zorunda olacak. Ama Arjantin'de 'corralito' olarak bilinen, bankalarındaki hesaplarından dolar çekecek bireylere aylık 10 bin dolar limiti getirildi. Kararnamede, piyasalardaki belirsizlik nedeniyle 'olağanüstü önlemlere ihtiyaç duyulduğu' belirtildi. Ekonomist Murat Sağman, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Arjantin'in sermaye kontrolüne gitmesinin 'Türkiye gibi kırılgan gelişmekte olan ülkeler için iyi bir haber olmadığı' yorumunu yaptı. BBC Türkçe

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